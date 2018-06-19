Около 650 подъездов обустроили для маломобильных граждан в Подмосковье

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Около 650 подъездов в домах в Московской области обустроено для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды в регионе, сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона Евгений Хромушин.

"Что касается безбарьерной среды, тема достаточно сложная. Мы договорились с министерством социальной политики, что при ремонте подъездов мы учитываем те дворы, где есть люди с ограниченными возможностями и обустраиваем их необходимыми элементами для доступа жителей к этим подъездам. Таких подъездов в Московской области около 650", — сказал Хромушин.

При этом министр подчеркнул, что ежегодно при проведении ремонта в домах, подъездах и благоустройстве, власти будут учитывать запросы маломобильных групп, "чтобы они максимально комфортно себя чувствовали".

Кроме того, Хромушин отметил, что при благоустройстве пешеходных зон также должны обязательно учитываться нужды маломобильных группа граждан. "Если есть у вас сигнал, где что-то не предусмотрели, просьба сообщать", — сказал он.

В прошлом году на формирование комфортной городской среды в Подмосковье было выделено более 5 миллиардов рублей, в том числе из средств федерального бюджета — более 1,7 миллиарда рублей. В 2018 году в Подмосковье запланированы работы по благоустройству не менее 1,4 тысячи дворов, около 140 общественных пространств и по установке более 100 детских игровых комплексов.