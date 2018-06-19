Около 650 подъездов обустроили для маломобильных граждан в Подмосковье

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Около 650 подъездов в домах в Московской области обустроено для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды в регионе, сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона Евгений Хромушин.
"Что касается безбарьерной среды, тема достаточно сложная. Мы договорились с министерством социальной политики, что при ремонте подъездов мы учитываем те дворы, где есть люди с ограниченными возможностями и обустраиваем их необходимыми элементами для доступа жителей к этим подъездам. Таких подъездов в Московской области около 650", — сказал Хромушин.
При этом министр подчеркнул, что ежегодно при проведении ремонта в домах, подъездах и благоустройстве, власти будут учитывать запросы маломобильных групп, "чтобы они максимально комфортно себя чувствовали".
В прошлом году на формирование комфортной городской среды в Подмосковье было выделено более 5 миллиардов рублей, в том числе из средств федерального бюджета — более 1,7 миллиарда рублей. В 2018 году в Подмосковье запланированы работы по благоустройству не менее 1,4 тысячи дворов, около 140 общественных пространств и по установке более 100 детских игровых комплексов.