В Подмосковье выделят не менее 7 млрд рублей на комфортную городскую среду

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Не менее 7 миллиардов рублей направят власти Подмосковья в 2019 году на реализацию программы по формированию комфортной городской среды, сообщил РИА Новости во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона Евгений Хромушин.

"Пока следующий год не планировали, но думаю, что не меньше 7 миллиардов рублей будет", — сказал Хромушин.

Он добавил, что, вероятнее всего, совокупный бюджет программы следующего года будет "с ростом".

"В прошлом году на программу по формированию комфортной городской среды в Московской области было выделено 5,3 миллиарда рублей. В этом — 7,1 миллиарда рублей. Это средства всех уровней бюджета, в том числе федерального", — сказал Хромушин.

В 2018 году в Подмосковье запланированы работы по благоустройству не менее 1,4 тысячи дворов, около 140 общественных пространств и по установке более 100 детских игровых комплексов.