В МО число обращений в Роспотребнадзор снизилось на 86% с 2015 года

КРАСНОГОРСК, 19 июн – РИА Новости. Количество обращений от жителей Подмосковья в Роспотребнадзор региона, которые послужили основанием для проведения проверки, с 2015 года снизилось на 86%, заявила на заседании Межведомственного совета по вопросам защиты прав потребителей в Московской области руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова.

"Количество обращений на нарушения прав потребителей на территории Московской области, послуживших основанием для проведения проверки и административных расследований, ежегодно снижается, что обусловлено изменениями в законодательстве РФ. Так с 2015 года снижение произошло на 86%", — рассказала Микаилова.

В то же время за последние 3 года, по словам Микаиловой, в Подмосковье на 39% увеличилось количество обращений, по которым были даны разъяснения действующего законодательства России о защите прав потребителей, а также разъяснен порядок судебного урегулирования спора.

"Согласно экспертной оценке управления Роспотребнадзора Московской области жители Подмосковья меньше всего знают свои права в сфере розничной торговли, в основном в отношении недостатков технических и сложных товаров", — пояснила Микаилова.