В Красногорске появится центр молодежного инновационного творчества

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Высокотехнологичный центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) "Красная гора" появится в Красногорске в торгово-досуговом комплексе "Парк-2", центр станет подарком для жителей ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На базе центра будет создано детское конструкторское бюро, в котором молодежь будет трудиться над различными проектами из области технического творчества, поясняется в материале.

"В рамках действия ЦМИТ "Красная Гора" будет также предложено участие в уникальных мастерских: "Фабрика ремонта игрушек", "История в цифре", "Возрождение народного творчества". Прорабатывается возможность проведения специальных мастер-классов для смешанных групп, состоящих из ребенка и родителя", — говорится в сообщении.

Центр направлен на обеспечение детей и молодежи, а также субъектов малого и среднего предпринимательства высокотехнологичным оборудованием для прототипирования с возможностью дальнейшей коммерциализации проектов.