В Подмосковье трудоустроят летом более 23 тысяч подростков

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 23 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет этим летом в Московской области смогут найти работу, для этого им необходимо обратиться в ближайший центр занятости населения, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

"В 2018 году на территории Московской области планируется трудоустроить 23596 подростков по программе "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время". На выплату материальной поддержки, получаемой в период трудоустройства, из регионального бюджета выделили 27,8 миллиона рублей", — сказала министр социального развития области Ирина Фаевская, которую цитирует пресс-служба.

Для того чтобы найти работу, подростку необходимо обратиться в ближайший к месту жительства центр занятости населения Московской области с целью подбора подходящих вариантов постоянной работы или работы временного характера, поясняется в материале.

"Продолжительность рабочего времени для подростка в соответствии с трудовым кодексом РФ: в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет — четыре часа; в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — пять часов; в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — семь часов", — говорится в сообщении.

Для того чтобы получить работу, подросток заключает срочный трудовой договор, и помимо заработной платы от работодателя, он получает ежемесячно материальную поддержку от центра занятости населения в размере до 1275 рублей, заключается в сообщении.