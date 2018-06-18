В подмосковных парках откроют почти 900 летних читальных залов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Почти 900 летних читальных залов рядом с библиотеками откроется в парках Подмосковья, ожидается, что их посетят не менее 40 тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Второй год подряд библиотеки Московской области открывают летние читальные залы. В этом году на территориях рядом с библиотеками, в парках, откроется 867 летних читальных залов. Ожидается, что их посетят не менее 40 тысяч человек", – рассказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении.

Летние читальные залы будут работать до 31 августа с 11 до 18 часов в зависимости от погоды. Наиболее крупные из них откроются в Московской областной государственной научной библиотеке им. Н.К. Крупской, уточнили в пресс-службе.

В рамках летних читальных залов будут организованы библиопикник, литературно-интеллектуальные викторины "Что? Где? Когда?", турниры по настольным играм, добавили в пресс-службе.