В Баулинском лесу Раменского района обнаружили редкие виды растений

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минэкологии Подмосковья сообщило об обнаружении турчи болотной и пальчатокоренника мясокрасного.

Турчу болотную и пальчатокоренник мясокрасный обнаружили специалисты природоохранного фонда "Верховье" в Баулинском лесу Раменского района. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Министерства экологии и природопользования Московской области Александра Когана.

Турча болотная занесена в Красную книгу Московской области. В Баулинском лесу она растет по сырым ложбинам в черноольшанике, и сейчас цветет —по 12-18 цветоносных побегов приходится на квадратный метр площади произрастания. Из-за того, что уровень грунтовых вод в Баулинском лесу меньше оптимального для турчи, листья растения, обычно погруженные в воду, в Раменском районе находятся на поверхности.

Пальчатокоренник мясокрасный отнесен к категории редких таксонов [группа в классификации, состоящая из дискретных объектов, объединяемых на основании общих свойств и признаков], которые нуждаются в постоянном контроле и наблюдении на территории Подмосковья. Как особо подчеркнул Александр Коган, пальчатокоренник в Баулинском лесу обнаружили впервые.

Баулинский лес — это памятник природы, который создается по заказу Министерства экологии и природопользования Московской области, бывшая усадьба Баулино.