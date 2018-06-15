В Московской области появились 28 пунктов велопроката

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Новые пункты велопроката доступны в 15 муниципальных образованиях Подмосковья.

В 2018 году на территории Подмосковья разместились 28 пунктов проката велосипедов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.

Новые пункты велопроката доступны в 15 муниципальных образованиях Подмосковья. Взять напрокат велосипед в Подмосковье можно по стоимости от 150 до 300 рублей в час. Кроме того, в некоторых муниципальных образованиях льготники имеют право на снижение цены при аренде. Например, покататься на велосипеде со скидкой льготные категории граждан могут в Одинцове.

Министр отметил, что подмосковные жители и гости могут арендовать также самокаты, роликовые коньки и даже гироскутеры.