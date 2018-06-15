Продолжительность жизни в Подмосковье выросла почти до 73 лет

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Подмосковье из 7,5 миллиона жителей 1,9 миллиона – пожилые люди, что составляет 25,3% от общей численности.

Продолжительность жизни в Московской области увеличилась и составила 72,7 года. Такие данные за 2017 год привела министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская, сообщил телеканал "360".

По итогам 2017 года в Подмосковье продолжительность жизни составила 72,7 года (рост на 0,2 года по сравнению с 2016 годом), продолжительность жизни мужчин достигла 67,79 года, женщин — 77,18 года, сообщила она. В целом по России продолжительность жизни выросла до 72,7 года (в 2016 году — 71,87 года).

Продолжительность жизни мужчин достигла 67,51 года, женщин — 77,64 года.

Фаевская отметила, что в Подмосковье успешно реализуется государственная программа, направленная на улучшение жизни пожилых людей. Так, в регионе в сфере социального обслуживания работают 84 учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов. Ежегодно услугами в этих центрах пользуются порядка 200 тысяч человек, из которых 6,5 тысячи граждан получают услуги в стационарной форме социального обслуживания.

Соцподдержку за счет средств областного и федерального бюджетов получают 109 категорий граждан, или более 2,4 миллиона человек, это практически треть жителей Московской области.

В Московской области проживают порядка 700 тысяч льготников (ветеранов труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий). Дополнительные меры поддержки оказывают около 600 тысячам федеральных льготников и более 1,1 миллиона граждан, которые не имеют льготного статуса. Это компенсационные выплаты, доплаты к пенсиям, пособия, единовременные и ежемесячные выплаты.