Количество безработных в Подмосковье за апрель 2018 года снизилось на 3%

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Численность безработных в Московской области в апреле 2018 года по сравнению с мартом 2018 года снизилась на 3%, по сравнению с апрелем 2017 года снижение составило 21,3%, сообщает сайт правительства Подмосковья со ссылкой на Мособлстат.

"По данным министерства социального развития Московской области, на конец апреля 2018 года официальный статус безработных получили 20,8 тысячи человек. Численность безработных по сравнению с предыдущим периодом уменьшилась на 3%, или на 647 человек. Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец апреля 2018 года составил 0,5% экономически активного населения. Пособие по безработице назначено 81,5% безработных", — говорится в сообщении ведомства.

На конец апреля 2018 года за содействием в поисках подходящей работы обратилось 27604 человека, из них 44 человека — иностранные граждане и лица без гражданства, 26933 человека — незанятые граждане, поясняется в материале.

В нем уточняется, что размеры трудоустройства безработных в апреле 2018 года были на 4,3% больше, чем в марте 2018 года. Всего при содействии государственной службы занятости в январе-апреле 2018 года трудоустроено 9 311 человек, из них безработных — 7 023 человека, или 75,4%.

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец апреля 2018 года составила 45986 человек.

Численность рабочей силы (населения в возрасте 15 лет и старше) в апреле 2018 года в Московской области — 4,126 миллиона человек. При этом 4,016 миллиона человек квалифицировалась как занятые экономической деятельностью и 110 тысяч человек — как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).