Живущие в Подмосковье иностранцы с российскими семьями получат соцпомощь

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Иностранным гражданам, которые имеют российскую семью, проживающую в Подмосковье, власти региона смогут выплачивать экстренную социальную помощь в случае необходимости, решила Мособлдума, сообщил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.

Решение Мособлдумы связано с трагедией, которая произошла с самолетом оренбургских авиалиний.

"Если раньше в законе было строго прописано, что получают помощь семьи только граждан РФ, в жизни бывают случаи разные — к примеру, если в этой экстренной ситуации, страдает иностранный гражданин, но у которого семья состоит из граждан России и которая проживает в Московской области, формально мы не имели право оказать им соответствующую экстренную социальную помощь в случае гибели их родственника, сейчас же мы это противоречие устранили",- сказал журналистам Голубев.

Кроме этого, будет увеличен предельный размер экстренной социальной помощи. Если раньше речь шла об одном миллионе рублей, то сейчас предельной будет сумма в два миллиона рублей, добавил Голубев.