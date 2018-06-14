Живущие в Подмосковье иностранцы с российскими семьями получат соцпомощь

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Иностранным гражданам, которые имеют российскую семью, проживающую в Подмосковье, власти региона смогут выплачивать экстренную социальную помощь в случае необходимости, решила Мособлдума, сообщил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.
Решение Мособлдумы связано с трагедией, которая произошла с самолетом оренбургских авиалиний.
Кроме этого, будет увеличен предельный размер экстренной социальной помощи. Если раньше речь шла об одном миллионе рублей, то сейчас предельной будет сумма в два миллиона рублей, добавил Голубев.