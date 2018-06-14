Власти Подмосковья ожидают, что приезд Месси привлечет туристов в регион

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Чемпионат мира по футболу в России поможет привлечь в Подмосковье туристов, которые захотят посмотреть площадки, где тренировался Лионель Месси, считает министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"Три дня назад Лионель Месси у себя в Instagram выложил фото с тренировки в Бронницах. А у него, по-моему, свыше 95 миллионов подписчиков. И в рамках отложенного туризма ждем всех поклонников Мессии, чтобы они пришли и посмотрели те площадки, на которых он появился. В рамках отложенного туризма чемпионат для нас тоже важен", — сказал Терюшков в четверг на пресс-конференции по вопросам готовности к турниру тренировочных баз в регионе.

Кроме того, по его словам, массовая реконструкция тренировочных площадок Подмосковья позволит детям региона заниматься на качественных современных полях, пользоваться комфортными раздевалками, разминочными залами, новыми тренажерами. Так, в Истре после завершения ЧМ-2018 будут открыты батутный зал и стена для скалолазания.

"Конечно, они все будут использоваться спортивными школами. С первого сентября 7 тысяч детей будут заниматься в спортивных школах… Плюс все любители здорового образа жизни смогут заниматься физической культурой и спортом. Тем более что в рамках майских указов президента 50% жителей должны систематически заниматься физической культурой и спортом", — отметил Терюшков.