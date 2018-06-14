Власти Подмосковья ожидают, что приезд Месси привлечет туристов в регион

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Чемпионат мира по футболу в России поможет привлечь в Подмосковье туристов, которые захотят посмотреть площадки, где тренировался Лионель Месси, считает министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Кроме того, по его словам, массовая реконструкция тренировочных площадок Подмосковья позволит детям региона заниматься на качественных современных полях, пользоваться комфортными раздевалками, разминочными залами, новыми тренажерами. Так, в Истре после завершения ЧМ-2018 будут открыты батутный зал и стена для скалолазания.
"Конечно, они все будут использоваться спортивными школами. С первого сентября 7 тысяч детей будут заниматься в спортивных школах… Плюс все любители здорового образа жизни смогут заниматься физической культурой и спортом. Тем более что в рамках майских указов президента 50% жителей должны систематически заниматься физической культурой и спортом", — отметил Терюшков.