В Подмосковье для инвалидов адаптируют около 500 объектов инфраструктуры

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Около 500 объектов дорожной инфраструктуры, более 650 подъездов и 220 дворов адаптируют для инвалидов в четырех муниципальных районах Подмосковья — Люберцы, Одинцово, Раменский и Сергиев Посад, в них проживают около 20% инвалидов региона, сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

"Муниципальные образования провели работу по корректировке перечней подъездов, где проживают инвалиды, для включения их в программу МинЖКХ "Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов за счет жителей". Будут адаптированы 657 —подъездов, 221 — дворов, 113 — социальных объектов, 484 — объект дорожной инфраструктуры",- говорится в сообщении.

Такое решение было принято после анализа потребностей незрячих инвалидов и тех, кто передвигается на инвалидных колясках. В министерстве изучили основные маршруты передвижения инвалидов, обследовали подъезды, пешеходные переходы, остановки, тротуары, объекты торговли и быта, социальные объекты, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, эксклюзивно для Московской области сервис Яндекс.транспорт адаптирован для размещения информации о низкопольных автобусах, напомнили в пресс-службе.