В Подмосковье с начала года заготовили 23 тысячи литров донорской крови

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Подмосковье с начала года заготовлено 23 тысячи литров донорской крови, заготовкой крови и ее компонентов занимаются 37 медицинских организаций, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"С января по май 2018 года в Подмосковье заготовлено свыше 23 тысяч литров донорской крови и 11 тысяч литров плазмы. Общее число доноров крови и ее компонентов за данный период составило 25,7 тысячи человек", — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводит пресс-служба.

Он также сообщил, что всего за пять месяцев текущего года произведено свыше 37 тысяч донаций.

"В Подмосковье ежегодно донорскую кровь сдают порядка 50 тысяч человек. В регионе популяризируется сдача крови, практически все донации происходят на безвозмездной основе. Благодаря нашим донорам, в Московской области каждый год заготавливают свыше 60 тысяч литров донорской крови и ее компонентов. Подмосковные медицинские организации полностью обеспечены требуемыми компонентами крови, из других регионов компоненты крови не поступают", — заявил Дмитрий Марков.