Свыше 300 мест массового отдыха в Подмосковье привели в порядок в мае

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Инспекторами территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области в мае проведено более 200 рейдов и приведено в порядок свыше 300 мест массового отдыха: парки, скверы, места отдыха у воды, сообщает пресс-служба надздорного ведомства.
Руководитель надзорного ведомства отметила также, что нарушителям выписали 260 предписаний об устранении зафиксированных нарушений. Около 90 нарушений устранили еще до рассмотрения материалов административных дел.
По итогам рассмотрения балансосодержателям, отвечающим за соблюдение правил чистоты, порядка и благоустройства на подведомственной территории, вынесено 136 предупреждений и более 200 штрафов.