Сбор клубники стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Московской области начался сбор клубники, через полторы недели подмосковная ягода появится на прилавках в столице, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона со ссылкой на главу ведомства Андрея Разина.

"Сбор клубники в Подмосковье стартовал 8-10-го числа. На праздник, День России, на столе у жителей области были ранние сорта нашей подмосковной душистой, сладкой ягоды, например, "Корона" и "Полка". Эти ягоды хорошо приспосабливаются к местному климату, вырастают крупные, сладкие и отлично переносят транспортировку", — сказал Разин.

Он подчеркнул, что оценить вкус подмосковной клубники смогут также участники и многочисленные гости чемпионата мира по футболу, который совпадает по времени с массовым сбором ягоды.

Разин добавил, что клубнике в открытом грунте требуется много солнца, поэтому из-за прохладной погоды массовый сбор ягоды в этом году немного задержался.

"Еще неделя-полторы и подмосковная клубника появится на московских прилавках. В прошлом году мы собрали больше одной тысячи тонн клубники, в этом планируем увеличить показатели. Сбор клубники обычно продолжается до августа, но основная часть работы приходится на первую половину лета", — отметил министр.

В прошлом году из-за обильных дождей и холодной погоды созревание клубники в Подмосковье сдвинулось на две недели — первый сбор ягоды прошел только в конце июня. Общая площадь посадки ягоды в регионе составила 121,3 гектара.