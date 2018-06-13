Свыше 300 "земских докторов" придут работать в подмосковные села

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Более 300 "земских докторов" придут работать в села Московской области в 2018 году, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Свыше 320 медицинских работников привлекут в этом году для работы в сельских населённых пунктах Московской области, среди них более 290 врачей и порядка 30 фельдшеров. В рамках федеральной программы "Земский доктор" им будет предоставлена единовременная денежная выплата: врачи получат по 1 млн рублей, а фельдшеры — 500 тысяч рублей", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, средства на реализацию программы "Земский доктор" выделяются из федерального и регионального бюджетов. В этом году на эти цели направлено более 300 миллионов рублей.

"Основные требования к участникам программы: гражданство Российской Федерации, возраст до 50 лет, обязанность отработать врачом или фельдшером в сельской местности в течение пяти лет. Только в прошлом году в рамках программы в Московскую область трудоустроились 150 медицинских специалистов, в этом привлекаем более 300. А всего, благодаря такой мере поддержки, нам уже удалось привлечь для работы в сельские учреждения здравоохранения почти тысячу врачей", — цитирует пресс-служба Маркова.

Наряду с федеральной программой "Земский доктор", в Московской области с 2016 года также реализуется подпрограмма "Социальная ипотека" по обеспечению врачей жильем. С начала ее работы и до конца 2018 года свидетельства получат более 800 специалистов сферы здравоохранения региона. В этом году свидетельства на получение жилищной субсидии уже получили 44 медицинских специалиста, всего до конца года планируется выдать 280 таких свидетельств.