Подмосковные музеи во время ЧМ по футболу будут работать без выходных

Молодые люди фотографируются рядом с символикой, посвященной предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 в Москве

Молодые люди фотографируются рядом с символикой, посвященной предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 в Москве

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Государственные музеи Подмосковья во время чемпионата мира по футболу будут работать без выходных, а для посетителей, у которых есть паспорт болельщика — бесплатно, сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Государственные подмосковные музеи во время чемпионата мира по футболу будут работать без выходных, а по предъявлению паспорта болельщика – бесплатно. Государственные и муниципальные музеи разработали специальные спортивные программы: помимо традиционных викторин, конкурсов, выставок, спектаклей, посетителей ждут народные забавы, соревнования по незаслуженно забытыми в наше время играм-забавам, мастер-классы по игре в городки и варке варенья", — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении.

В музейно-выставочном комплексе Московской области "Новый Иерусалим" подготовили мультимедийную инсталляцию "Традиция. Вера. Победа". Архитектурная конструкция в виде футбольного мяча представляет собой специально подобранный контент, состоящий из фотографий и видео, рассказывающих о наиболее интересных событиях в истории советского футбола и легендах, поднявших этот спорт в СССР на мировой уровень, пояснили в пресс-службе.

В Серпуховском историко-художественном музее откроется выставка "Серпухов. История футбола в лицах". В начале ХХ века в городе был создан футбольный клуб, который стал третьим по значимости после ленинградского и московского. Первый футбольный матч в Серпухове прошел в июле 1908 года, когда на поле вышли рабочие бумагопрядильной фабрики "Новая мыза", уточнили в пресс-службе.

В рамках проекта "Музей и дети" в историко-художественном музее пройдет акция "Раскрась свою жизнь". Гости познакомятся с историей футбола, футбольной терминологией, мировыми и русскими традициями игры в мяч. Участники интерактивной программы "Вокруг футбола" смогут раскрасить эмблемы любимых футбольных клубов и в итоге создать футбольную карту мира, добавили в пресс-службе.

Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева" пригласит посетителей принять участие в "попинухе" – веселой игре-забаве с лоскутным мячом. На территории Барского луга будет проведена серия мастер-классов по игре в "попинуху", установлены традиционные качели и аттракционы "Закрутиха". Также на территории музея-заповедника будет организована онлайн трансляция финала чемпионата мира, сообщили в пресс-службе.

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник разработал программу для летних оздоровительных лагерей "Путешествие в страну Футболию". Программа включает знакомство с выставкой "Мы верим твердо в героев спорта!" и конкурс-турнир "Футбол forever", который пройдет под девизом "Каждый результативный удар – шанс получить приз!". На отборочном этапе участникам надо будет вспомнить футбольные термины, футбольные кубки, флаги стран-участниц чемпионата мира, выполнить различные задания. Финальный этап выявит победителя, который получит главный приз, рассказали в пресс-службе.

В Московском областном музее народных художественных промыслов будет работать выставка "Россия спортивная", подготовленная совместно с Современным музеем спорта. Большая часть экспозиции посвящена истории отечественного футбола, успехам на мировой арене, знакомит с наградами футбольных чемпионатов страны. Особое место уделено прославленным мастерам во главе с легендарным Львом Яшиным, пояснили в пресс-службе.

На территории Военно-технического музея пройдут конкурсы футбольных "кричалок" и аквагрима. Попытки исполнить на вувузелах футбольный гимн выявят самого музыкального болельщика, а выставка "Американские машины на службе Красной армии" будет интересна не только знатокам истории автомобилестроения, но и обычным посетителям. Любителей активного отдыха ждет игровая спортивная программа "Самые веселые старты", добавили в минкульте.