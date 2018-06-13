В Подмосковье до конца года благоустроят двадцать родников

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В рамках программы "Родники Подмосковья" планируется в 2018 году благоустроить 20 источников, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В частности, запланировано благоустроить источники в Егорьевске, Ступине, а также Серпуховском, Пушкинском и Солнечногорском районах.

"Реализация программы идет нарастающими темпами: в прошлом году было благоустроено 15 родников, в нынешнем планируется провести работы на 20 источниках", — сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что наступил завершающий этап работ по благоустройству родника в городском поселении Оболенск Серпуховского района. Работники подрядной организации уже выложили "подстилку" из песка и щебня, уложили сборную железобетонную трубу, установили буронабивные сваи, возвели подпорные стены и монолитные железобетонные лестницы.

"Осталось лишь облицевать стены декоративным камнем и возвести шатровое покрытие, чтобы защитить купель родника от листвы и осадков", — заключил министр.