В Подмосковье заключили около 16 тысяч браков с января по май 2018 года

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Порядка 16 тысяч браков зарегистрировали в Московской области за январь-май 2018 года, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В январе-мае 2018 года в Московской области зарегистрировано 15,7 тысячи браков", — цитирует пресс-служба Забралову.

По информации пресс-службы, за аналогичный период прошлого года в Московской области было зарегистрировано примерно столько же браков — порядка 16 тысяч, а за весь прошлый год — более 58,5 тысячи браков.

За пять месяцев текущего года в Подмосковье зарегистрировано 13,8 тысячи разводов, а год назад эта цифра составляла 13,9 тысячи.

"В Московской области проводится работа по снижению количества расторгнутых браков. Функционируют 54 центра, где сотрудники стараются сохранить семьи, которые находятся на грани развода. С семьями работают психологи, представители органов опеки и духовенства", — отметила Забралова.

Всего в Московской области насчитывается более сотни органов записи актов гражданского состояния, заключается в релизе.