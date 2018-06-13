В подмосковных аэропортах оштрафовали более 300 таксистов за две недели

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Более 300 нарушений, совершенных водителями такси, выявлено в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово" за последние две недели, таксисты оштрафованы на общую сумму 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"За две недели, в период с 26 мая по 9 июня, в аэропортах "Шереметьево и "Домодедово" управление регионального административно-территориального контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выявило более 300 нарушений, совершенных водителями такси и "зазывалами",- говорится в сообщении.

За нарушение обязательных требований действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа водителям легковым такси вынесены постановления на общую сумму более 500 тысяч рублей. Среди нарушений было выявлено отсутствие информации о водителе и организации в салоне легкового такси, невыдача пассажиру кассового чека или квитанции в форме бланка строгой отчетности, отсутствие цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря, нарушение требований о проведении медицинских осмотров и предрейсового контроля технического состояния автомобиля, пояснили в пресс-службе.

"Для повышения комфорта и обеспечения безопасности пассажиров минтранс Московской области проводит системную работу по приведению такси в соответствие с требованиями законодательства. Наведение порядка в аэропортах позволит нам достойно встретить гостей и болельщиков, пребывающих на чемпионат мира по футболу", — сказала заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, слова которой приводятся в сообщении.

В мае текущего года вступили в силу новые правила поведения в аэропортах Московской области, согласно которым на территории аэровокзальных комплексов запрещается навязывать услуги. За нарушения правил пользования и поведения установлен административный штраф. Новые правила поведения распространяются на аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский".