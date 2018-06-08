Роспотребнадзор проверил в Подмосковье 65 гостиниц в преддверии ЧМ–2018

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Московской области проверили работу более 60 гостиниц региона в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Московской области проверено 65 объектов, оказывающих гостиничные услуги, в 30 объектах проверки продолжаются", — говорится в сообщении.
Было возбуждено несколько административных дел за выявленные нарушения. Выданы предписания, сроки исполнения находятся на контроле управления.
Специалисты надзорного ведомства ежедневно консультируют людей по вопросам реализации продукции с символикой чемпионата и продажи билетов на футбольные матчи.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в "Лужниках".