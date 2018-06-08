Оборот оружия в Подмосковье на время ЧМ–2018 взят на особый контроль

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Оборот оружия и боеприпасов в Подмосковье взят на особый контроль в период чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

"В Московской области взяли на особый контроль оборот оружия и боеприпасов в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. С 25 мая по 25 июля 2018 года в Москве и Подмосковье запрещены ношение, транспортировка (перевозка), приобретение и реализация гражданского и служебного оружия и патронов к нему", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что данные меры предусмотрены указом президента Российской Федерации от 09.05.2017 N202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года".

"Убедительно просим воздержаться от перемещений с оружием в указанный период. Предупреждаем об ответственности за нарушения установленных правил вплоть до изъятия оружия и последующего аннулирования лицензий и разрешений на его хранение и ношение", — отмечается в сообщении.