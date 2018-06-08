Крупнейший в РФ завод комплексных пищевых добавок откроют в Подмосковье

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Крупнейший в России завод производству комплексных пищевых добавок открывается в Лыткарине в пятницу, на предприятии будет создано более 100 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отмечается в материале, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин примет участие в открытии крупнейшего в России и Европе завода по производству комплексных пищевых добавок. Предприятие открывается 8 июня в городе Лыткарино на территории мясоперерабатывающего комбината.

"Новое производство создано на базе норм основных отечественных и мировых стандартов, обладает высоким уровнем автоматизации и позволяет выпускать до 29 тонн готовых комплексных пищевых добавок в час. Запуск нового производства позволит снизить зависимость отечественных производителей пищевой продукции от зарубежных пищевых добавок", — приводит пресс-служба слова Разина.

По словам министра, немаловажно то, что новый завод позволит создать свыше 100 рабочих мест для жителей Подмосковья.