Санитарная авиация в Подмосковье совершила 88 вылетов с начала года

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Санитарная авиация в Подмосковье с начала 2018 года совершила уже 88 вылетов, был задействован вертолет легкого класса, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"С начала года 88 вылетов совершила санитарная авиация в Московской области. Заявки на вылет поступали от медицинских организаций и оперативных служб. Вылет бригад осуществлялся через оперативно-диспетчерскую службу медицины катастроф в круглосуточном режиме", — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.

Министр напомнил, что в прошлом году в регионе возобновилась деятельность санитарной авиации для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим, в том числе в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медучреждений. Кроме того, санавиация используется для осуществления межбольничной эвакуации пациентов.

"Использование авиационного транспорта позволяет сократить время прибытия медицинских бригад к месту происшествия, вне зависимости от дорожного трафика. Кроме того, эта возможность позволяет улучшить жизнь населения, своевременно оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь", — отметил Марков.

Министр добавил, что при оказании санитарно-авиационной помощи применяется вертолет легкого класса, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием.