В Дубне построят инновационно-технологический центр к концу 2018 года

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Дубне началось строительство инновационно-технологического центра, часть помещений предназначена для резидентов особой экономической зоны. Завершение работ планируется на конец 2018 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства инновационно-технологического центра. Объект будет возведен в рамках второй очереди на территории особой экономической зоны в городском округе Дубна. Плановое завершение работ в четвертом квартале 2018 года", — говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено возведение двух корпусов, состоящих из двух основных функциональных зон: производственной и административно-офисной. В каждом корпусе запроектированы производственные помещения, предназначенные под сдачу в аренду резидентам ОЭЗ "Дубна" для организации сборочных производств из готовых деталей, поясняется в материале.

В нем уточняется, что в административно-офисной части знаний запроектированы вестибюльно-приемная зона, офисные помещения и комнаты переговоров. На прилегающей территории будет обустроена парковка для автомобилей.

Общая площадь зданий переменной этажности составит около 8,5 тысячи квадратных метров. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 350 рабочих мест, отмечается в пресс-релизе.

"Надзор за строительством данного объекта ведет отдел N11 Главгосстройнадзора. Составлен график плановых проверок", — отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, слова которого приводятся в сообщение.