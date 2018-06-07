Бизнес Подмосковья занял призовые места в конкурсе "Торговля России 2018"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Предприниматели Московской области заняли призовые места почти в каждой из номинаций в первом Всероссийском конкурсе "Торговля России 2018", сообщает пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья. Как отмечают в пресс-службе, в этом году впервые в России прошел конкурс такого масштаба, как "Торговля России 2018", в котором приняли участие сильнейшие представители бизнеса из всех регионов РФ. Итоги конкурса подводил Минпромторг РФ.

В конкурсе приняли участие администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, всех регионов России. Всего было рассмотрено 624 заявки.

"Проведение подобных конкурсов — это один из лучших инструментов по повышению качества обслуживания. Сегодня потребитель особенно требователен и получить высокую оценку можно только при должном уровне обслуживания, предоставлении покупателю качественной продукции, привлечении внимания внешним обликом, а также инновационными решениями. Поэтому особенно отрадно отметить, что Московская область стала лидером среди всех субъектов РФ по количеству лауреатов премии", — цитирует пресс-служба министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

Одним из победителей стал город Звенигород в номинации "Лучший торговый город", а это значит, что в нем созданы наилучшие условия для всех участников торговли — для предпринимателей и населения. В номинации "Лучший нестационарный торговый объект" победили три представителя от Московской области — "Подмосковный фермер" (ИП "Гаврилов Д.А.", Дрезна), "Пресса" (ООО "Почитай", Мытищи), Булочная ("Каравай-СВ", Балашиха), в номинации "Лучшая ярмарка" победила региональная социальная ярмарка "Ценопад" (Мытищи).

"Не только члены оргкомитета отметили достойный уровень участников, но и жители региона не раз выражали свои благодарности в адрес тех или иных предпринимателей Подмосковья. Смело можно говорить о том, что наш регион уже занимает лидирующие позиции, однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Наши победители автоматически становятся ориентиром для действующих и будущих предпринимателей. И так как мы знаем, что хороший пример заразителен, то можем надеяться, что в следующем году все призовые места займут представители Московской области", — заключил Посаженников.