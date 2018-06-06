Высокотехнологичная медпомощь в Московской области стала доступнее

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Подать документы для получения высокотехнологичной медпомощи в Подмосковье можно через МФЦ.

Уже более 26 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную помощь в медицинских организациях области в этом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Ольгу Забралову.

Высокотехнологичная медпомощь применяется в нейрохирургии, лечении онкологических заболеваний, в травматологии или сердечно-сосудистой хирургии.

"На территории Московской области работает 21 медучреждение, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, среди них МОНИКИ, МОНИИАГ, областной онкодиспансер в Балашихе, Подольская клиническая больница и другие", — отметила Ольга Забралова.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Маркова, в Подмосковье ведется работа по улучшению доступности высокотехнологичной медпомощи. С этой целью значительно упростили процедуру получения направления на данную медпомощь. Сейчас подать документы можно через любое отделение МФЦ Подмосковья или самостоятельно оформить заявку на портале госуслуг Московской области.