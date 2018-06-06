Форум "Энергоэффективное Подмосковье" проходит в Красногорске

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Места для зарядки электромобилей и программу "Светлый город" обсудили на форуме в Подмосковье.

Задачи на 2018 год озвучил глава подмосковного Минэнерго Леонид Неганов на форуме "Энергоэффективное Подмосковье", который проходит в Красногорске. Об этом сообщил телеканал "360".

Министр назвал важными целями установку 200 новых мест для ночной зарядки электромобилей, ускорение темпа оснащения региона приборами учета, а также реализацию программы "Светлый город".

Одна из задач – ускорить темп оснащения Московской области приборами учета – может быть реализована в течение 6-12 лет. Как снять барьеры и ускорить процесс, решали участники одного из круглых столов.

Вторая цель – программа "Светлый город". Необходимо ликвидировать "темные места" по заявкам жителей. По словам Неганова, в этом году в этой части делается в три раза больше, чем годом ранее.

"Поэтому особенно важно сейчас, до начала строительно-монтажных работ, предупредить, чтобы не возникли сложности с качеством исполнения работ, которые мы, к сожалению, получили в некоторых муниципалитетах в конце прошлого года", — заявил министр.

Кроме того, обсудили и увеличение сети зарядных станций для электромобилей. Сейчас их в Подмосковье больше тысячи. Расположены они в основном в публичных местах, например, у торговых центров. Сейчас решается проблема зарядки электромобилей ночью жителями многоквартирных домов.

"Мы выбрали техническое решение, оно является новым, его не применяют на территории нашей страны, за рубежом это тоже единичный способ применения — это интегрированное в столб наружного освещения место для зарядки электромобилей", — заявил Неганов.

По словам министра, такие технические решения впервые представили четыре производителя.

Предложения по спискам дворов от муниципальных образований уже поступили. Приоритетные площадки были выделены в рамках круглого стола. Оборудовать их начнут уже осенью.