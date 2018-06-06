Подмосковье обеспечит себя собственными овощами уже в 2018 году

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава региона Андрей Воробьев посетил тепличный комплекс в Электростали.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сегодня посетил тепличный комплекс "Иванисово", который расположен на территории Агропарка VICTORIA INDUSTRIAL PARK в Электростали. Об этом сообщил телеканал "360". Благодаря развитию программы овощеводства закрытого грунта в 2018 году Московская область сможет полностью обеспечить себя овощами собственного производства.

Комплекс занимает 20,4 гектара теплиц и состоит из 10 блоков, два из которых — рассадные отделения, а восемь — производственные. Также на территории объекта построены логистический центр, производственный склад, котельная и водозаборный узел. Здесь планируется производить 20,7 тысячи тонн овощей в год. Срок достижения проектной мощности составит 11 месяцев.

По словам Андрея Воробьева, при открытии агрокомплексов в Кашире и Луховицах было сложно набрать рабочих из местных жителей. Изменить ситуацию помог выход производства на проектную мощность.

"У нас по 2018 году средняя заработная плата по области — на уровне 46-48 тысяч рублей", — заявил губернатор.

В хозяйстве на данный момент уже собрали 1250 тонн огурцов, качество и экологичность овощей уже успели оценить ведущие российские ритейлеры. Продукцию агрокомплекса "Иванисово" можно найти на прилавках магазинов большинства крупнейших торговых сетей.

"Я очень надеюсь, что проект будет развиваться. По крайней мере, планы такие. Сегодня 20 гектаров — это уже приличный объем. Но если акционеры реализуют свою мечту, можно сказать, и весть проект — 120 гектаров, это будет один из крупнейших проектов в стране", — подчеркнул Андрей Воробьев.

В дальнейшем планируется запустить еще один тепличный комплекс, а также грибную ферму и производственный комплекс по выращиванию клубники. В рамках ПМЭФ в этом году было подписано соглашение с ООО "Агрокомплекс Богородские овощи" о реализации инвестпроекта "Тепличный комплекс" (2-я очередь), заключен Меморандум о взаимопонимании при реализации проекта строительства 3-й очереди тепличного комплекса (клубника) с компаниями ООО "УК "Виктория Эстейт", "Марубени Корпорэйшн", "ДжейЭфИ Иинжиниринг Корпорэйшн". Кроме того, в феврале было заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта "Строительство грибного комплекса" с ООО "Торговый Дом "Богородские овощи".

"Мы два года назад находились примерно на 40-м месте по закрытым грунтам. В этом году мы начали год на 9-м месте. Заканчивая 2018 год, мы войдем в пятерку самых крупных производителей огурцов, помидоров, салатов и перца. То есть мы войдем в пятерку самых крупных регионов по производству в закрытых грунтах", — сообщил глава региона.

Как заявил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин, в этом году Подмосковье выйдет на самообеспеченность овощами. Всего в ближайшие три года инвесторами будет построено более 150 га теплиц в Воскресенском районе, Луховицах, Кашире, Серпуховском районе и Электростали, что позволит создать порядка двух тысяч новых рабочих мест.