В Подмосковье редкие птицы заселили искусственные гнездовья

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Редкие птицы — длиннохвостые неясыти — заселили искусственные гнездовья, которые были оборудованы на севере Подмосковья в прошлом году по заказу министерства экологии Московской области, сообщила пресс-служба Минэкологии региона.

"Специалисты Минэкологии провели мониторинг заселяемости искусственных гнездовий для редких птиц-дуплогнездников, которые были оборудованы по заказу министерства на севере Подмосковья в прошлом году. В четырех ящиках-гнездовьях обнаружены птенцы длиннохвостой неясыти, редчайшей птицы из семейства сов", — говорится в сообщении.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган отметил, что съемка велась крайне осторожно, чтобы не пугать птиц: специалисты использовали экшн-камеру, закрепленную на рыболовном удилище. Неясыти очень чувствительны к любому беспокоящему фактору. Кроме того, у этих птиц очень велика птенцовая смертность, поэтому в выводке редко бывает свыше двух молодых птиц. Неясыти гнездятся парами и бесстрашно защищают свой гнездовой участок, нападая даже на крупных животных, приближающихся к гнездовью, добавили в пресс-службе.