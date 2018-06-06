В Подмосковье открывают высокотехнологичный тепличный комплекс

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Ногинском районе Подмосковья в среду открывается тепличный комбинат "Агрокомплекс "Иванисово" для выращивания овощной продукции, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Теплица будет круглогодично обеспечивать население Московской области, столицы, а также городов Центрального федерального округа экологически чистой овощной продукцией защищенного грунта. Планируемый объем выпускаемой продукции — около 21 тысячи тонн в год при расчетной урожайности огурцов 135 килограммов на квадратный метр, томатов — 72,6 килограмма на квадратный метр", — приводятся в сообщении слова главы министерства Андрея Разина.

Министр подчеркнул, что строительство данного тепличного комплекса является одним из этапов реализации программы продовольственной безопасности Российской Федерации, являясь при этом важнейшим этапом инновационного развития агропромышленного комплекса Московской области.

"Бюджет проекта составляет свыше 6 миллионов рублей. Более 400 человек местного населения будут обеспечены хорошо оплачиваемой постоянной работой", — добавил глава Минсельхозпрода региона.