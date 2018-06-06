МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 250 автобусов на маршрутах, которые соединяют Москву и Подмосковье, добавят в Московской области, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Он отметил, что были учтены пожелания пассажиров по изменению схемы движения уже существующих маршрутов. "Так, например, маршрут №31 в Люберцах приступил к обслуживанию поликлиники № 6, а жители городского округа Ивантеевка, воспользовавшись маршрутом №316к, смогут доехать до санатория Подлипки", – рассказал региональным министр.
На 71 маршруте появятся новые дополнительные остановки, 102 маршрута изменят трассу следования с учетом расположения социальных объектов, уточнили в пресс-службе.