Более 250 автобусов появятся на маршрутах соединяющих область с Москвой

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 250 автобусов на маршрутах, которые соединяют Москву и Подмосковье, добавят в Московской области, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Мы добавим 251 автобус на 104 маршрутах, которые соединяют Подмосковье со столицей. По просьбе жителей транспортом будут обеспечены новые кварталы и жилые комплексы", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что были учтены пожелания пассажиров по изменению схемы движения уже существующих маршрутов. "Так, например, маршрут №31 в Люберцах приступил к обслуживанию поликлиники № 6, а жители городского округа Ивантеевка, воспользовавшись маршрутом №316к, смогут доехать до санатория Подлипки", – рассказал региональным министр.

На 71 маршруте появятся новые дополнительные остановки, 102 маршрута изменят трассу следования с учетом расположения социальных объектов, уточнили в пресс-службе.