Школы Московской области попали в топ лучших российских учебных заведений

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Десять школ региона попали в число 100 лучших школ, выпускники которых чаще других поступают в ведущие вузы страны.

Среднеобразовательные учебные заведения Московской области попали в четыре из шести рейтингов лучших школ Российской Федерации 2018 года по успешности выпускников. Рейтинги составило агентство RAEX по направлениям: гуманитарное, естественно-научное, медицина, экономика и управление, топ-100 и топ-300. Об этом сообщил телеканал "360".

Специалисты составили список из 100 школ, выпускники которых чаще других поступают в ведущие университеты РФ. В этом рейтинге десять школ Московской области: это лицей научно-инженерного профиля (Королев), физтех-лицей имени Капицы (Долгопрудный), физико-математический лицей (Сергиев Посад), физико-математический лицей № 5 (Долгопрудный), лицей № 19 (Королев), МАОУ "Лицей" (Балашиха), школа № 6 (Мытищи), Сергиево-Посадская гимназия имени Ольбинского, лицей № 17 (Химки) и лингвистическая гимназия (Одинцово).

В топ-300, составленный по числу выпускников, поступивших в сильнейшие вузы России, попали 16 подмосковных школ. Кроме того, областные школы вошли в рейтинги по направлениям "Медицина" и "Технические, естественно-научные направления и точные науки".

Третье место в рейтинге лучших школ страны занял лицей научно-инженерного профиля города Королев. В десятку лучших также попал физтех-лицей имени Капицы города Долгопрудный.