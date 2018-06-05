В Подмосковье с января по апрель 2018 года родились более 27 тысяч детей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. По рождаемости регион занимает первое место в Центральном федеральном округе.

В Подмосковье в январе‐апреле 2018 года родились более 27 тысяч детей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Показатель числа родившихся детей на одну тысячу населения составил 11,3. Таким образом, Московская область занимает 1 место по рождаемости в ЦФО.

Как уточнил министр, в МО полностью сформирована трехуровневая система помощи беременным, роженицам и новорожденным, налажена маршрутизация пациентов. Всего в регионе насчитывается 50 родовспомогательных учреждений, семь из которых — третьего уровня.

"Качественная работа родовспомогательных медучреждений напрямую влияет на снижение младенческой смертности в Подмосковье. За четыре месяца 2018 года младенческая смертность снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщил Дмитрий Марков.

Напомним, что в регионе в 2017 году было открыто пять современных центров материнства и детства. Они находятся в Коломне, Сергиевом Посаде, Щелкове, Наро-Фоминске и Раменском.

