Московская область вошла в топ-10 рейтинга фестивальных российских регионов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Также в рейтинг вошли Тверская, Ростовская, Вологодская, Владимирская, Ярославская, Калужская и Тульская области, Алтайский край и Республика Крым.

Подмосковье вошло в топ-10 самых фестивальных регионов России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на туристический сервис Tvil.ru.

Регион получил 2% голосов. Кроме Московской области в десятку вошли Республика Крым, Тверская область, Алтайский край, Калужская область, Владимирская область, Ярославская область, Вологодская область, Ростовская область, Тульская область.

Подмосковье славится такими фестивалями, как "Усадьба Jazz", "Зарайский ратный сбор", "Битва при Молодях", "Вар-варенье" и другими.