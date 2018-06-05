В Подмосковье родились более 27 тысяч детей в январе-апреле этого года

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более 27 тысяч детей родились в Подмосковье в январе-апреле 2018 года, регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по рождаемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"По данным Росстата, более 27 тысяч детей родились в Подмосковье в январе-апреле 2018 года", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.
Показатель числа родившихся детей на 1 тысячу населения составил 11,3. Регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по рождаемости, уточнили в пресс-службе.
В 2017 году в регионе было открыто 5 современных центров материнства и детства, подобных учреждений в таком количестве больше не открывалось за год ни в одном из регионов России. Эти центры расположены в Наро-Фоминске, Щелково, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде, напомнили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, по данным Росстата, за первое полугодие 2017 года в Подмосковье родилось 43 080 детей.