В Подмосковье операторы cистемы-112 приняли около 190 тысяч SMS-сообщений

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Около 190 тысяч SMS-сообщений приняли операторы cистемы-112 Московской области, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

"С момента внедрения функции приема вызовов посредством SMS-сообщений операторами подмосковной системы-112 принято и обработано почти 190 тысяч. Функция приема SMS-вызовов в системе-112 Московской области была внедрена летом прошлого года. Для вызова экстренных служб на территории региона теперь достаточно просто направить SMS на номер "112". SMS-сообщение примут операторы центров обработки вызовов системы-112, затем информация будет перенаправлена в необходимые экстренные оперативные службы по месту нахождения заявителя", — цитирует пресс-служба Пестова.

В материале уточняется, что при необходимости оператор системы-112 перезвонит или напишет ответное сообщение заявителю и уточнит информацию для организации реагирования.

По официальным данным, Московская область стала первым регионом России, на территории которой реализована возможность вызова экстренных служб с помощью SMS-сообщений. Воспользоваться данной функцией на территории региона могут абоненты всех федеральных мобильных операторов.

В среднем ежемесячно в систему-112 Московской области поступает более 11 тысяч обращений по SMS. По статистике, чаще всего посредством SMS-сообщений пользователи вызывают полицию и скорую помощь. Данная функция удобна в том числе и для людей с нарушением слуха и речи, подчеркивается в сообщении.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысяч специалистов. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.

Благодаря этому значительно сокращается время прибытия экипажей экстренных служб на сложные происшествия и ЧС и оперативно оказывается помощь пострадавшим, заключается в релизе.