На отдых детей летом Подмосковье выделило 1,8 млрд рублей

МОСКВА 4 июн — РИА Новости. Более восьми тысяч путевок к Крым и Краснодарский край выделили на отдых детей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.

Летом 2018 года в Московской области принимать детей на отдых будут около ста лагерей. Кроме того, будет работать тысяча лагерей дневного пребывания. Всего на подготовку к летней оздоровительной кампании правительство региона выделило 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития области Ирину Фаевскую.

По ее словам, более 3,9 тысячи путевок в Краснодарский край и более 4,5 тысяч путевок в Крым выделено для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Стандарт безопасности, которому должны соответствовать все детские лагеря, включает в себя антитеррористическую и пожарную безопасность, качественное медицинское обслуживание и питание, а также безопасность на воде.

Лучшими в Подмосковье лагерями за 2017 год стали "Детская здравница имени Гагарина" (Ступинский район), оздоровительный центр "Полюс" оздоровительного объединения "Солнечный Городок" (Подольск), детские оздоровительные лагеря "Огонек" и "Восход" (Сергиев Посад) и детский оздоровительный лагерь "Пламя" (Дмитровский район).

Лагерь "Андики" и "Дискавери" (Истра), лагерь "Смарт" (Люберцы), детский лагерь активного отдыха "ФМ-Камп" на базе Дома отдыха "Подмосковье" (Мытищи) и база отдыха "Княжьи дали" (Серпуховский район) в 2017 году стали худшими.