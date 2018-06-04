В МО на формирование комфортной городской среды выделят около 7 млрд рублей

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. 4 подмосковных города стали призерами Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов развивать территории как в крупных, так и небольших городах. Об этом сообщил телеканал "360".

Воробьев отметил, что четыре подмосковных города — Зарайск, Коломна, Дубна и Сергиев Посад – стали призерами Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию проектов были выделены гранты из федерального бюджета.

Глава региона отметил, что в 2018 году на формирование комфортной городской среды выделено около семи миллиардов рублей. В планах отремонтировать 30 тысяч подъездов, 2835 многоквартирных домов, 1440 дворовых территорий, 64 общественные территории, в том числе скверы, набережные и площади.

Андрей Воробьев подчеркнул, что работа по благоустройству требует четкого графика. Также, по словам губернатора, необходимо находиться в постоянном диалоге с жителями.

