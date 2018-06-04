Подмосковные власти отремонтируют 30 тысяч подъездов до конца года

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В следующем году ремонт проведут в 83 тысячах подъездов.

В рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в Московской области в 2018 году будет отремонтировано 30 тысяч подъездов, а в 2019 году закончат ремонт 83 тысяч подъездов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Министерства ЖКХ региона Евгения Хромушина.

В подъездах меняют окна, напольную плитку на первом этаже, кроме того, входную группу ремонтируют согласно новому стандарту.

Как рассказал Евгений Хромушин, на ремонт подъездов из бюджета Подмосковья и органов местного самоуправления выделяется субсидия в размере 47,5%, остальное финансируется из внебюджетных источников. Кроме того, в этом году жители домов участвуют в софинансировании ремонта (в 2017 году жильцы оплачивали 5% его стоимости).

В программу капитального ремонта включено около 44,8 тысячи многоквартирных домов. Она рассчитана на 25 лет — по 2038 года. 21% домов (примерно 9,5 тысячи) уже отремонтированы.

На благоустройство общественных территорий в этом году Московская область выделила 4,9 миллиарда рублей, финансирование из федерального бюджета составило 1,2 миллиарда рублей. На эти деньги будут благоустроены площади, набережные, зоны отдыха, скверы и пешеходные зоны 64 общественных территорий.

В конце мая в Красногорске подвели итоги всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Четыре подмосковных проекта смогли победить: проект благоустройства набережной имени Менделеева и Центрального парка (Дубна) и набережной вдоль Келарского пруда (Сергиев Посад), проект благоустройства "Торговые ряды" (Зарайск), часовня Святого Александра Невского — памятника-мемориала русскому воинству (Коломна). 250 миллионов рублей выделено на реализацию проектов-победителей конкурса.

Евгений Хромушин отметил лучшие муниципальные образования Московской области по созданию комфортной городской среды. Ими стали Балашиха, Домодедово, Королев, Красногорск, Лобня, Луховицы, Люберцы, Мытищи, Павловский Посад и Реутов. В числе худших министр ЖКХ области назвал Воскресенский район, Красноармейск, Лотошинский район, Рошаль и Фрязино.