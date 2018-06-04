В Московской области пройдет фестиваль национальных свадеб

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках пройдет фестиваль "Одна страна – одна семья".

12 июня в подмосковных Химках пройдет фестиваль "Одна страна – одна семья". Об этом сообщил телеканал "360".

"В День России, 12 июня, в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках пройдет фестиваль национальных свадеб "Одна страна — одна семья".

Мероприятие призвано познакомить гостей празднования со свадебными обычаями и традициями разных народов России", — заявила первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова.

В разное время в фестивале принимали участие представители Удмуртии, Коми, Калмыкии, Мордовии, Татарстана, Чувашии и Башкортостана. В этом году к празднику присоединятся гости из Бурятии, Якутии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Гости фестиваля смогут увидеть творческие национальные выступления, посетить мастер-классы и демонстрации. Также на мероприятии пройдет чествование юбиляров семейной жизни – десять супружеских пар поздравят на главной сцене праздника.