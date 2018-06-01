Младенческая смертность в Подмосковье в январе-апреле сократилась на 3%

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Младенческая смертность в Московской области за январь-апрель 2018 года снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.
"Согласно данным Росстата, младенческая смертность в Подмосковье за январь-апрель 2018 года снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — цитирует пресс-служба Забралову.
По информации пресс-службы, младенческая смертность в Подмосковье за этот период составила 3,7 промилле. Для сравнения: средние показатели по ЦФО и России — 4,7 и 5,1 соответственно.
Как в свою очередь отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, устойчивой динамики снижения младенческой смертности удалось добиться, в том числе, благодаря открытию в прошлом году в Подмосковье новых центров материнства и детства.
В прошлом году в Подмосковье, по данным пресс-службы, было открыто пять новых современных областных центров материнства и детства: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде.