Младенческая смертность в Подмосковье в январе-апреле сократилась на 3%

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Младенческая смертность в Московской области за январь-апрель 2018 года снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, младенческая смертность в Подмосковье за январь-апрель 2018 года снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — цитирует пресс-служба Забралову.

По информации пресс-службы, младенческая смертность в Подмосковье за этот период составила 3,7 промилле. Для сравнения: средние показатели по ЦФО и России — 4,7 и 5,1 соответственно.

Как в свою очередь отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, устойчивой динамики снижения младенческой смертности удалось добиться, в том числе, благодаря открытию в прошлом году в Подмосковье новых центров материнства и детства.

"В Московской области работает целый комплекс новых перинатальных центров, где оказывается вся необходимая помощь беременным женщинам, мамам и малышам. Благодаря высокотехнологичному оборудованию специалистам удается спасать 90% младенцев, родившихся с экстремально низкой массой тела, от 500 граммов", — приводит слова Маркова пресс-служба.

В прошлом году в Подмосковье, по данным пресс-службы, было открыто пять новых современных областных центров материнства и детства: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде.