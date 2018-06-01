В Подмосковье создадут шесть центров молодежного инновационного творчества

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Шесть новых центров молодежного инновационного творчества планируют создать в Подмосковье, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Завершился прием заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий на создание и дооснащение центров молодежного инновационного творчества в Московской области.

"В Министерство инвестиций и инноваций поступило 12 заявок на создание центров молодежного инновационного творчества из Королева, Павловского Посада, Люберец, Мытищ, Сергиева Посада, Красногорска, Котельников, Долгопрудного, Химок, Коломны и Подольска. И мы получили четыре пакета документов на дооборудование от уже существующих ЦМИТ из Дмитрова, Дубны, Балашихи и Протвино. Максимальный размер субсидии на организацию нового центра — семь миллионов рублей. На расширение готового — 3,2 миллиона рублей", — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев, слова которого приводит пресс-служба.

По результатам конкурсного отбора планируется создать шесть новых ЦМИТ и два дооснастить.

Как сообщает пресс-служба, в Московской области самое большое количество ЦМИТ среди всех субъектов России. На сегодня в Подмосковье действует восемь центров инновационного творчества — в Дмитрове, Дубне, Протвине, Жуковском, Балашихе, Фрязине, Пущине и Одинцове. На данный момент из бюджета Подмосковья на запуск центров потрачено 56 миллионов рублей. ЦМИТ призваны популяризировать науку среди детей, подростков и молодежи и обеспечить доступ к современному цифровому оборудованию. В 2017 году услугами подмосковных ЦМИТ воспользовались более 2 500 человек. Каждый год обучение проходят не менее 500 детей и подростков из расчета на один центр.