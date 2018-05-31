Уличная акция Общественной палаты #ЧТОНЕТАК пройдет 3 и 5 июня в Балашихе

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Уличная акция #ЧТОНЕТАК, направленная на привлечение общественности к решению проблем городской среды, пройдет 3 и 5 июня в Балашихе, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

"У масштабной инсталляции-хештега в разных точках Балашихи все желающие смогут написать на флипчартах свои предложения по решению проблем городской среды и гражданского общества. Там же будет проходить и анкетирование, призванное выявить ключевые проблемы и точки роста — как для всего городского округа, так и для отдельных районов", — говорится в сообщении.

Площадь у Ледового дворца (Парковая улица, д. 2) станет местом проведения акции 3 июня (с 12:00 до 18:00), а 5 июня инсталляция-хештег будет установлена в микрорайоне Железнодорожный (Пролетарская улица, д. 27, с 14:00 до 20:00).

Задача федерального проекта ОП РФ #ЧТОНЕТАК — сокращение дистанции между активистами и властью. Кроме уличных опросов, в рамках проекта проходят круглые столы и дискуссионные площадки с участием активистов, чиновников, журналистов, предпринимателей и экспертов. Проект способствует созданию практик соуправления на региональном и местном уровне — дискуссионных клубов при общественных палатах, объединений активных жителей, разработке и реализации гражданских инициатив по развитию территорий, отметили в пресс-службе.

С 2017 года проект в разных формах реализуется в 14 регионах России. Инициатор старта проекта в Балашихе — Общественная палата городского округа. Мероприятия пройдут при поддержке ОП РФ и Центра ПРИСП.