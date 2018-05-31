В Балашихе в 2018 году капитально отремонтируют 100 многоквартирных домов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Балашихе в 2018 году планируют капитально отремонтировать около 100 многоквартирных домов на сумму более 887 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Балашиха включено 98 домов, в том числе 56 по общестроительным работам и 33 — по замене лифтов. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы в Балашихе выделено более 887 миллионов рублей", — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что 399 миллионов рублей направят на ремонт внутридомовых инженерных систем, 140 миллионов — на ремонт кровель, 153 миллиона — на замену лифтового оборудования, 85 миллионов рублей — на ремонт фасадов. Также средства будут выделены на утепление фасадов, ремонт фундамента и ремонт подвальных помещений.

"При проведении работ особое внимание мы уделяем энергоэффективности применяемых технологий. В частности, при утеплении фасадов сегодня применяются системы нового поколения, в многоквартирных домах устанавливается оборудование для учета и регулирования потребления ресурсов в системах отопления и теплоснабжения, включая узлы управления потреблением тепловой энергии, горячей воды, а также общедомовые приборы учета. Все это позволяет жителям получать экономию при оплате жилищно-коммунальных услуг до 25%", — подчеркнул Хромушин.

На 2018 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов, на эти цели выделено более 15 миллиардов рублей. В рамках работ планируется заменить более 1,9 тысячи лифтов в 602 домах, в 107 домах будет обновлено газовое хозяйство, строительно-монтажные работы будут проведены в 2,3 тысячи домов, а в 412 домах пройдет комплексный капитальный ремонт.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году региональная программа капремонта была утверждена заблаговременно. Вся проектно-сметная документация согласуется со старшими по дому, управдомами или председателями совета", — добавил Хромушин.