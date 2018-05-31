В Подмосковье летом пройдет более 50 крупных фестивалей и праздников

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Подмосковье летом пройдет более 50 крупных фестивалей и праздников, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"В муниципальных образованиях региона нынешним летом пройдет более 50 крупных культурных фестивалей и праздников. Международных, всероссийских, региональных", — цитирует пресс-служба министра культуры Московской области Оксану Косареву.

По словам министра, фестивальное лето начнется 2 июня Международным Пушкинским фестивалем в усадьбах Большие Вяземы и Захарово в Одинцовском районе и праздником русского платка "Плат узорный" в городском округе Павловский Посад. Незадолго до чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня, пройдут Международный музыкальный фестиваль П.И. Чайковского в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского (городской округ Клин), фестиваль российской керамики "Синница" (Раменский район), фестиваль авторских работ "Сделано в Хотьково" (Сергиево-Посадский район).

"Во время мирового футбольного первенства в Подмосковье запланировано более 100 событийных мероприятий, основные из которых состоятся в тех муниципальных образованиях, где будут жить и тренироваться команды-участницы турнира", — сказала Косарева.

Также в дни чемпионата мира 12 государственных музеев Московской области будут работать без выходных и при наличии паспорта болельщика — бесплатно. В Серпуховском историко-художественном музее состоится матч-маскарад и реконструкция знаменитого футбольного матча 1914 года между сборной командой Серпухова и "американскими" футболистами.

Завершится фестивальное лето праздником "Три Спаса в Мелихове" (городской округ Чехов), Блоковским праздником поэзии в Шахматове (Солнечногорский район) и фестивалем народного творчества "Славянское подворье" (городской округ Подольск).