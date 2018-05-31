Время приезда скорой на место ДТП в МО сократилось на 15% за 3 года

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Время приезда скорой помощи на место ДТП сократилось в Подмосковье за последние 3 года на 10-15%, в 90% случаев этот показатель составляет 10 минут, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"Стоит отметить качественную работу службы скорой помощи, сотрудники которой быстро реагируют на происшествия. За последние три года сократилось время, за которое бригада доезжает до пациента: этот показатель улучшился на 10-15%. Теперь наша задача — добиться прибытия кареты скорой помощи на место аварии в течение 10 минут. Сегодня это удаётся сделать в 90% случаев", — заявил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.

В Подмосковье усовершенствовали систему управления службой скорой медицинской помощи "Система-103" и Единой медицинской информационно-аналитической системы. Теперь передача информации о вызовах скорой помощи осуществляется через информационную систему. Диспетчеры могут отслеживать, в какое лечебное учреждение и какая информация передается. Это напрямую влияет на качество оказания неотложной медицинской помощи, добавили в пресс-службе.

"Согласно данным Росстата, в Московской области за январь–апрель 2018 года зафиксировано снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 5,3% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года. Всего в авариях на дорогах погибло 175 человек. На данный момент Подмосковье занимает 4 место по смертности от ДТП в Центральном Федеральном округе", – сообщила первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова, слова которой приводятся в сообщении.

В Подмосковье более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние значения по стране – 7,1 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 7,5, уточнили в пресс-службе.