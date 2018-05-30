Свыше 300 бригад неотложки сформируют дополнительно в Московской области

МОСКВА, 30 май — РИА Новости. Также в регионе создадут 45 отделений и 200 кабинетов неотложной медицинской помощи.

45 отделений и 200 кабинетов неотложной медицинской помощи планируют создать в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Нововведение позволит сформировать 320 дополнительных бригад врачей. Также Марков сообщил, что в текущем году будет обновлен парк автомобилей неотложной помощи.

"Неотложная медицинская помощь, в отличие от экстренной, выезжает к пациенту в тех случаях, когда нет явных угроз жизни человека. Однако это не должно влиять на оперативность и качество услуги. Поэтому мы продолжаем обновление автопарка и в этом году закупим новые автомобили для неотложной помощи", — отметил Дмитрий Марков.

Дмитрий Марков добавил, что уже произошла замена автомобилей с истекшим сроком эксплуатации в арсенале станций скорой помощи.

"А всего для скорых в ближайшие три года закупим 200 новых машин", — заявил Марков.

Также в Подмосковье заработает единая диспетчерская служба скорой помощи. Новшество позволит обрабатывать все обращения жителей региона. Диспетчерская может быть готова уже к концу года.