Вагоны подмосковного производства отправятся в метро Будапешта

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мытищинский "Метровагонмаш" отправил в Венгрию больше 30 модернизированных составов.

Вагоны производства мытищинского завода "Метровагонмаш" будут курсировать в метро Будапешта. В Венгрию отправили свыше 30 модернизированных составов. Об этом сообщил телеканал "360".

Это заключительный этап проекта для восточноевропейского метрополитена. Директор ОАО "Метровагонмаш" Борис Богатырев отмечает, что вагоны для Будапешта были созданы фактически заново. У них были заменены основные узлы и оборудование. Кроме того, был модернизирован пассажирский салон. В нем появились современные кондиционеры, новые световые приборы, а также кресла.

По словам директора предприятия, на заводе были модернизированы 222 вагона.

"Они были изготовлены и эксплуатировались в будапештском метро в период с 1970 по 2000 год, и вот сейчас мы им дали практически вторую жизнь", — заявил Богатырев.

Новые вагоны поступят в метро Будапешта уже через неделю. Все предыдущие вагоны курсируют по одному из старейших метрополитенов мира уже с 3 апреля.